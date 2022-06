Morto per malore al volante in Sardegna: lunedì mattina i funerali

Saranno celebrati lunedì 6 giugno nella chiesa parrocchiale di Albino i funerali di Stefano Belotti, 52enne di origini albinesi morto in Sardegna, doveva si era trasferito da diversi anni, lo scorso venerdì 27 maggio. La celebrazione funebre è in programma alle 10 nella chiesa di San Giuliano, partendo dall’abitazione della famiglia in via Carlo Marini 24. La salma sarà poi trasportata al tempio crematorio di Bergamo.