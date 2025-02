Mostre e maschere, Clusone accende il Carnevale

Storia e tradizione si fondono con le novità della nuova edizione del «Carnevale Clusonese», la 71esima, che culminerà il 4 marzo con la grande sfilata dei gruppi mascherati e carri allegorici, anticipata sabato 1° marzo dalla sfilata per i bambini con alcune novità, dalla serata culturale alla mostra dedicata alle maschere, i laboratori di cartapesta e momenti di condivisione per grandi, giovani e bambini.

Organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il contributo di tanti volontari e il sostegno dell’amministrazione.

«Il Carnevale è, per la comunità clusonese, uno degli eventi più attesi e caratterizzanti dell’anno - spiega il sindaco di Clusone, Massimo Morstabilini -. Una tradizione storica capace di coinvolgere non solo i residenti, ma anche i visitatori che accorrono per vivere questa manifestazione con spirito di allegria e spensieratezza. Ogni anno la Turismo Pro Clusone si impegna con passione nella realizzazione di questo evento, dedicandovi tempo e risorse e coinvolgendo l’intero paese. Non è una semplice festa, ma un momento di condivisione, gioia e unità».

La nascita nel 1952

L’evento affonda le radici nel 1952 quando Mario Pio, con i Baradei Aleghèr, inaugurò il primo carro con il Re Uovo. Nel 1953 vi fu poi la prima sfilata con i carri allegorici e i gruppi mascherati che negli anni è diventata un appuntamento atteso e partecipato.

Nonostante lo stop per la pandemia, grazie al rilancio portato avanti dal gruppo della Turismo Pro Clusone, il Carnevale ha superato nelle ultime edizioni anche i 700 figuranti, sette carri e sei gruppi con migliaia di presenze al martedì grasso.

«Siamo grati per il contributo che tantissimi volontari in questi anni stanno donando per il proprio paese - afferma il presidente della Turismo Pro Clusone, Diego Percassi -. Grazie al loro impegno quest’anno abbiamo deciso di inserire la novità dei laboratori di cartapesta». Un’occasione, come spiegato da Percassi, per far scoprire il «dietro le quinte» della realizzazione di una maschera e quindi anche dei carri ma soprattutto un modo originale per coinvolgere la gente e farla appassionare al carnevale in un periodo in cui i gruppi mascherati e le maschere in generale sono in calo nelle sfilate.

La mostra pittorica

Per immergersi nel clima del carnevale, piazza Orologio ospiterà dal 22 febbraio al 4 marzo la mostra pittorica «Maschere nel Ducato» dei pittori Villesi, in collaborazione con il Comune di Clusone e il Ducato di Piazza Pontida.

Un’esposizione che valorizza il legame tra la storia e la tradizione con l’obiettivo anche di riscoprire il significato delle maschere. E proprio a questo tema sarà dedicata la serata culturale proposta il 28 febbraio alle 20,30, in sala Legrenzi «Maschere di casa nostra»: un ponte tra Bergamo e Clusone, seguendo la storia dell’Arlecchino e la nascita del carnevale baradello con la partecipazione del Ducato di Piazza Pontida e dell’Arlecchino della Pro loco di San Giovanni Bianco.

In quell’occasione saranno ufficializzati anche tutti i premi della 71esima edizione del Carnevale Clusonese, tra questi è previsto il premio di mille euro al carro vincitore. Sarà presentato anche il premio alla memoria di Mario Pio.

I laboratori per famiglie

Sabato 15 febbraio e il 22 febbraio, dalle 14.30 alle 18 si terranno i due laboratori per famiglie dedicati alla creazione di una maschera in cartapesta.

Il programma prevede poi sabato 22 febbraio, alle 11, l’inaugurazione della mostra «Maschere del Ducato» in sala Portec (piazza Orologio); sabato 1° marzo la sfilata per i bambini, con ritrovo alle 15 in piazza Manzù e corteo fino in piazza Orologio dove vi sarà l’animazione di «Bimbobell» fino alle 17.30; la sera, invece, per i giovani, dalle 18,30 apertura ristoro e dj set revival anni ‘70 ‘80 e ‘90 con dj Flaviano Botta, mentre nell’oratorio di Clusone, dalle 19,30, la pizzata in maschera per le famiglie.