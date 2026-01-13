Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Martedì 13 Gennaio 2026
in aggiornamento

Muore schiacciato dalla pianta che stava tagliando, tragedia a Nembro

L’INCIDENTE. I soccorsi allertati verso le 11 di martedì 13 gennaio sono risultati vani, Claudio Pelliccioli di 64 anni non ce l’h fatta, è morto sul colpo.

Nembro

Tragedia a Nembro in una zona boschiva della frazione di Lonno. Un uomo di 64 anni, Claudio Pelliccioli, è deceduto a seguito delle ferite riportate dalla caduta di un albero che stava tagliando.

Claudio Pelliccioli, era pensionato che aveva lavorato come meccanico all’aeroporto di Orio. Abitava a Lonno. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, stava tagliando una pianta nella sua tenuta, cercando di liberarla da un altro fusto con cui si era incastrata. Una manovra che è risultata fatale.

Sono intervenute un’ambulanza della Croce Bianca di Bergamo e un’auto medica, ma anche l’elisoccorso. Allertati anche il soccorso alpino della media valle Seriana e i vigili del fuoco.

Soccorso anche un parente della vittima che è arrivato sul posto e si è sentito male, è stato assistito ma portato in ospedale.

Nembro
Bergamo
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Lavoro
Salute, Sicurezza sul lavoro
Croce Bianca di Bergamo
soccorso alpino