Nembro, frontale sulla provinciale alle 4: strada chiusa e due feriti

Un brutto scontro si è verificato sulla provinciale 35 della Valle Seriana a Nembro: due auto si sono scontrate frontalmente alle 4.10 di sabato 10 ottobre.

Ferite due persone una donna di 40 e un ragazzo di 20. Entrambi sono stati portati in ospedale in codice giallo, di media gravità al «Papa Giovanni» e a Seriate.