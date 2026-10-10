Nembro, frontale sulla provinciale alle 4: strada chiusa e due feriti
LO SCHIANTO. Incidente prima dell’alba di sabato 10 ottobre sulla sp 35 della Valle Seriana in direzione Bergamo.Lettura meno di un minuto.
Nembro
Un brutto scontro si è verificato sulla provinciale 35 della Valle Seriana a Nembro: due auto si sono scontrate frontalmente alle 4.10 di sabato 10 ottobre.
Ferite due persone una donna di 40 e un ragazzo di 20. Entrambi sono stati portati in ospedale in codice giallo, di media gravità al «Papa Giovanni» e a Seriate.
Per effettuare i rilievi e per permettere al personale sanitario di soccorrere i feriti, la strda è stata chiusa in entrambe le direzioni con deviazione sulla viabilità ordinaria. Dopo circa due ore la strada è stata riaperta.
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