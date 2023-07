Nembro-Selvino, si allarga la strada. I lavori, in fase di appalto, al via in settembre

Dopo le rassicurazioni della Provincia ai Comuni nei mesi scorsi, arriva la comunicazione ufficiale: i lavori di allargamento della strada provinciale Nembro - Selvino, per un tratto di circa 100 metri, saranno appaltati e partiranno a settembre. Il tratto interessato è la curva situata a valle della chiesetta di San Pietro , nel territorio di Nembro, poco prima del Piajo, salendo verso Selvino. Il progetto prevede che la curva, attualmente stretta (circa 5 metri) e con scarsa visibilità, venga portata a 6,50 metri grazie allo scavo del versante di monte e alla realizzazione di un muro alto 3 metri e mezzo. Il progetto redatto dalla Provincia di Bergamo nel 2020 prevedeva una spesa di 220mila euro. Le indagini geologiche effettuate nei mesi successivi hanno fatto emergere «la scarsa portanza del terreno di monte, con presenze di argille instabili anche in profondità».

Il costo lievitato

«La presenza di questo terreno - ha spiegato la Provincia in un comunicato - ha reso necessario, al fine di garantire la stabilità del fronte di scavo, la formazione di una berlinese (micropali in acciaio e tiranti in testa) a monte del muro in progetto». La modifica del progetto, unita al problema dell’aumento vertiginoso dei prezzi dei materiali registrato tra 2021 e 2022, ha fatto notevolmente lievitare il costo, che è arrivato a 370mila euro, di cui 65.000 provenienti da un finanziamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per contenere la spesa, la berlinese inizialmente prevista è stata sostituita da una rete paramassi in aderenza. Nel frattempo anche la Soprintendenza è intervenuta a chiedere una modifica, indicando che il muro venisse rivestito con malta e pietrame.