Neve e festa portano al Pora 2.500 sciatori - Foto

L’ultimo fine settimana prima delle vacanze natalizie sul Monte Pora si chiude con la fiaccolata sugli sci e la festa di Natale dello Sci Club RadiciGroup, un weekend con buone presenze per la stazione che ha registrato circa 2mila/2.500 primi ingressi giornalieri tra sabato e ieri. Maestri, dirigenti e atleti (circa un centinaio divisi nelle varie categorie) con le loro famiglie si sono dati appuntamento al Pian del Termen per un momento di condivisione che dà il via ufficiale alla stagione sciistica 2022-2023, una stagione fatta di competizioni sulle montagne di casa con la quale il club ha un legame speciale.