Neve in quota, nel weekend aprono tutte le piste seriane

Weekend imbiancato in Val Seriana dove la neve arrivata in quota, insieme all’innevamento artificiale, consentiranno l’apertura di nuove piste . Una buona notizia per tanti appassionati che non vedono l’ora di rimettersi gli sci ai piedi. E anche per gli operatori del turismo bianco, che dopo inverni di magra per via delle restrizioni dovute al Covid, possono finalmente aspirare ad una stagione con prospettive di normalità.