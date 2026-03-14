Nuova destinazione per Mons. Girelli: dopo India e Nepal è Nunzio in Croazia

Settantatré anni appena compiuti (è nato infatti il 13 marzo 1953), il bergamasco monsignor Leopoldo Girelli, dal 2006 Arcivescovo titolare di Capri, è stato nominato Nunzio apostolico in Croazia da Papa Leone XIV. Finora Nunzio apostolico in India e Nepal, monsignor Girelli in precedenza era anche stato Nunzio per Israele e Cipro, oltre che Delegato apostolico a Gerusalemme e in Palestina. Adesso, in Croazia subentrerà all’Arcivescovo monsignor Giorgio Lingua, nominato nel gennaio scorso Rappresentante pontificio per la Terra Santa.

Gli incarichi precedenti

Originario di Predore, monsignor Girelli ha alle spalle una lunga attività come rappresentante della Santa Sede, in luoghi e scenari diversi. In Asia, è stato Nunzio apostolico a Singapore (tra il 2011 e il 2017), Delegato apostolico in Malaysia e in Brunei (tra il 2011 e il 2013), rappresentante pontificio non residente per il Vietnam (tra il 2011 e il 2017). Prima ancora, invece, dal 2006 al 2011, l’Arcivescovo Girelli ha ricoperto anche l’incarico di Nunzio apostolico a Timor Est. Proprio qui, il 14 agosto 2015, ha presenziato alla firma dell’accordo tra la Santa Sede e lo Stato del sud-est asiatico, che garantisce lo statuto giuridico della Chiesa cattolica e regola diversi ambiti, tra cui l’insegnamento della religione nelle scuole e l’attività assistenziale e caritativa della Chiesa.

Curato a Casnigo

Nei primi anni dopo l’ordinazione sacerdotale, avvenuta nel 1978, dopo gli studi alla Pontificia Accademia Ecclesiastica di Roma, monsignor Girelli è stato prima curato a Casnigo (dal 1978 al 1981) e residente a Desenzano di Albino (dal 1981 al 1984). Nel 1987 è stato invece segretario della nunziatura apostolica in Camerun poi in Nuova Zelanda, quindi dal 1993 consigliere alla Sezione Affari generali della Segretaria di Stato e, successivamente, nel 2001 alla nunziatura apostolica negli Stati Uniti.

In Bergamasca, monsignor Girelli ha anche un fratello, monsignor Ilario, sacerdote impegnato al Santuario della Madonna della Gamba a Desenzano di Albino. E a Casnigo, dove come detto ha cominciato il suo ministero sacerdotale in qualità di curato, è spesso tornato per celebrare Messe nella parrocchia e nei santuari. Qui, dove nel 2006 gli è stata assegnata la cittadinanza onoraria, sono molte le persone che ricordano la dedizione del nuovo Nunzio apostolico in Croazia e che hanno appreso la notizia della nuova nomina con molta soddisfazione.

Ripercorrendo alcuni momenti significativi dei suoi incarichi precedenti, ce n’è uno che riguarda il periodo in cui è stato Nunzio apostolico a Singapore e Timor Est. Era il 2011 e, per celebrare gli 80 anni della parrocchia «San Giuseppe» di Dalmine (in quegli anni era parroco proprio monsignor Ilario, ndr), erano state realizzate dallo scultore bergamasco Luigi Oldani 80 medaglie commemorative di bronzo: da un lato era riportata l’immagine di San Giuseppe con incisa la data 19 marzo 1931-2011 (a ricordare, appunto, gli 80 anni); dall’altro la stilizzazione della facciata della chiesa.