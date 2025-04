Nuove terme di San Pellegrino, assegnati i lavori. Un progetto che guarda anche ai ragazzi

Un bando per la gestione

Nelle prossime settimane è prevista anche la pubblicazione del bando per trovare un gestore. L’intervento prossimo a partire riguarderà il primo, il secondo e il terzo piano (sottotetto), per un milione 860mila euro. Rimarrà escluso, per ora, il piano terra acquisito lo scorso febbraio dal Comune (era rimasto di proprietà del gruppo Percassi che, inizialmente, avrebbe voluto ricavarci una galleria commerciale).

Quattro milioni per riaprire le terme

«Tra acquisizione, ristrutturazione e allestimento - spiega il vicesindaco Vittorio Milesi - il Comune avrà speso circa quattro milioni di euro per riaprire le terme curative. Terme che hanno fatto parte della storia della nostra cittadina (quello storiche furono chiuse nel 2006, ndr). Per tale motivo sono sempre rimaste tra i nostri obiettivi principali. Ora che il recupero sarà completato dal Comune, dovremmo avere maggiori possibilità nel individuare un gestore. Gestore che dovrà provvedere all’arredamento finale e potrà sfruttare anche il piano terra.

Uno spazio per i ragazzi

«Le nuove terme - spiega il progettista Hammori – avranno una concezione moderna, servizi di alta qualità, saranno accoglienti, colorate, piacevoli. Nulla che possa ricordare uno spazio ospedaliero». «Nel progetto è prevista poi una particolare attenzione ai ragazzi - continua il progettista - per avvicinarli al mondo delle terme, oggi magari viste più come servizio per gli anziani. Il terzo è ultimo piano, nel sottotetto, particolarmente scenografico, sarà riservato agli under 16: sarà un open space, con servizi a loro dedicati, spazi lettura e dove incontrarsi o connettersi in rete. Un’operatrice delle terme potrà fare da supervisore».