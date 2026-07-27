Nuovo colpo al Torcio’s di Villa di Serio. L’appello in Fb: aiutateci - Il video
SUI SOCIAL. Il furto è avvenuto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 luglio. Nel video si notano con chiarezza i ladri in azione e alcune immagini della porta forzata del centro sportivo di Villa di Serio.Lettura meno di un minuto.
Villa di Serio
«Purtroppo, questa notte, il nostro locale ha subito un furto. Le persone che vedete nelle immagini, hanno sottratto denaro, oggetti, cibo e bevande, ma soprattutto hanno violato la nostra casa». La notizia viene data direttamente sulla pagina Fb del Torcio’s Pizza di Villa di Serio.
Il furto è avvenuto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 luglio. Nel video si notano con chiarezza i ladri in azione e alcune immagini della porta forzata del centro sportivo.Le riprese, registrate alle 4.15, mostrano tre persone con il volto coperto mentre prelevano il denaro dalla cassa e portano via diversi oggetti, oltre a cibo e bevande.
Questo l’appello dei titolari: «Chiediamo a chiunque possa darci una mano nel trovare i colpevoli, di contattare noi o le autorità». Questo è il terzo colpo ai danni del locale che era già stato preso di mira, l’ultima volta, lo scorso gennaio.
In quell’occasione un uomo, ripreso a volto scoperto dalle telecamere di sorveglianza, era entrato durante l’orario di chiusura dopo aver forzato la porta con una chiave a brugola. Non riuscendo ad aprire il registratore di cassa, aveva portato via l’intero cassetto con l’incasso della mattinata. Il bottino era stato stimato in circa 1.500 euro, ai quali si erano aggiunti i danni provocati alla struttura.
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