Nuovo colpo al Torcio’s di Villa di Serio. L’appello in Fb: aiutateci - Il video

«Purtroppo, questa notte, il nostro locale ha subito un furto. Le persone che vedete nelle immagini, hanno sottratto denaro, oggetti, cibo e bevande, ma soprattutto hanno violato la nostra casa». La notizia viene data direttamente sulla pagina Fb del Torcio’s Pizza di Villa di Serio.

Il furto è avvenuto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 luglio. Nel video si notano con chiarezza i ladri in azione e alcune immagini della porta forzata del centro sportivo.Le riprese, registrate alle 4.15, mostrano tre persone con il volto coperto mentre prelevano il denaro dalla cassa e portano via diversi oggetti, oltre a cibo e bevande.

Questo l’appello dei titolari: «Chiediamo a chiunque possa darci una mano nel trovare i colpevoli, di contattare noi o le autorità». Questo è il terzo colpo ai danni del locale che era già stato preso di mira, l’ultima volta, lo scorso gennaio.