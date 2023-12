Oltre i numeri, i nomi delle vittime: tanti i bambini morti nel disastro del Gleno

Le vittime del Gleno, cent’anni dopo, rischiano di diventare solamente un numero anonimo: «359 le vittime accertate», in una frase quasi fredda, che completa la didascalia del fatto storico. Invece questi nomi vanno guardati, letti, messi in rapporto uno con l’altro per comprendere la dimensione della tragedia umana che fu quel crollo. Con lo sguardo rivolto soprattutto alle età accanto ai nomi: dei 233 morti bergamaschi dei quali si conosce l’età, 9 avevano meno di 1 anno, 64 meno di 10, 98 meno di 20, 131 meno di 30. Solamente 3 le vittime che avevano più di 70 anni, 50 in tutto quelle over 40.