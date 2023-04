Opera degli anni ’20: «Crepe già segnalate». Ma la società elettrica: manutenzione costante

Ha più di cento anni il canale artificiale di quattro chilometri e trecento metri che collega Gromo alla centrale elettrica di Ardesio , portando acqua da un invaso a monte per alimentare le condutture dell’impianto idroelettrico di Enel Green Power alle porte del paese. Stando a quanto riferito dai tecnici della società elettrica durante il sopralluogo di mercoledì al canale squarciato sopra Ardesio, il manufatto sarebbe stato realizzato tra il 1920 e il 1922: si tratta di un parallelepipedo senza aperture, realizzato con pietre, laterizi e terra, con una parete di contenimento verso valle. Nei giorni scorsi l’invaso da cui prende l’acqua il canale (a sua volta alimentato da torrenti naturali a monte) risultava colmo d’acqua, ma mercoledì mattina – da quanto si è appreso – il canale artificiale non era – per fortuna, viene da sottolineare a posteriori – alla sua massima portata .