Papa Francesco all’Angelus saluta i cresimandi di Gazzaniga

Uno striscione con scritto «Parrocchia di Gazzaniga» e un bel cuore rosso sventola in Piazza San Pietro . Ad agitarlo sono alcuni fedeli della comunità cristiana del paese della Valle Seriana giunti in Vaticano per presenziare all’Angelus di Papa Francesco. Durante la preghiera Bergoglio ha ancora una volta ricordato con forza che la pace è l’unica strada possibile da perseguire in Ucraina. «Non dimentichiamo: la pace è possibile quando tacciono le armi e incomincia il dialogo» ha dichiarato il Santo Padre .