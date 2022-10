Parre, la centrale si svela: «Qui un anno di energia per tremila famiglie»

Porte aperte sabato 1° ottobre alla centrale idroelettrica di Campignano, sul territorio di Parre. Nell’ambito della 20 a edizione di «BergamoScienza», Geogreen, società nata nel 2000 come fornitore unico di energia per RadiciGroup, ha aperto i battenti di una delle sue centrali più suggestive. Oltre 150 persone hanno aderito all’iniziativa: durante la mattinata la visita è stata riservata agli studenti dell’istituto «Andrea Fantoni» di Clusone, con una cinquantina di ragazzi del corso di Costruzioni, ambiente e territorio. Nel pomeriggio invece, dalle 14,30, spazio alle visite libere. Un’occasione unica per conoscere l’affascinante mondo delle energie rinnovabili.