Passo Scaletta, cade per 15 metri: escursionista recuperato con l’elicottero

L’elisoccorso di Bergamo di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha effettuato un tentativo di avvicinamento ma in zona la visibilità era ridotta a causa della nebbia. Allora il mezzo è sceso in piazzola e ha imbarcato una squadra territoriale, con due tecnici e un infermiere del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Proseguendo a piedi da dove sono stati sbarcati, i tecnici hanno raggiunto l’uomo che è stato valutato, imbarellato ed è cominciato il difficile trasporto verso valle.

Nel frattempo è diventato buio ed è arrivato sul posto l’elisoccorso di Como di Areu, che ha trasportato in quota altri sei tecnici, a supporto delle manovre di discesa della barella. A un certo punto c’è stato un miglioramento nelle condizioni meteo che ha permesso all’elicottero di salire e di recuperare il ferito con il vericello per trasportarlo in ospedale. L’intervento è finito in tarda serata, con il rientro delle squadre.