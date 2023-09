Piccolo, bello e abitato: il borgo di Rusio resiste

Incastonato tra le montagne e immerso nel verde, il piccolo borgo montano di Rusio (Rüs in dialetto), a Castione della Presolana, è un esempio di architettura contadina ben conservata, un luogo dove trovare pace e silenzio, una piccola e caratteristica contrada dove, a dispetto delle statistiche che vedono i borghi montani spopolarsi completamente, gli abitanti resistono, anzi crescono. In fondo, come racconta uno degli storici abitanti che incontriamo vicino alla caratteristica chiesa dedicata a San Giacomo, «vivere a Rusio è bellissimo, è un borgo unico – afferma il settantenne Mario Ferrari – e qui è casa nostra».