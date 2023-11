Ponte di Fiorano, ripulito dopo l’urto del camion: resta però ancora chiuso

Tra la tarda mattinata e primo pomeriggio di lunedì 20 novembre, Anas è intervenuta per ripulire il ponte di Fiorano al Serio - colpito nella serata di sabato 18 novembre da un mezzo pesante - dai calcinacci che erano rimasti. L’intervento è durato circa due ore e per quel lasso si tempo la viabilità lungo la statale 671, sotto il ponte, è stata a senso unico alternato. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi sopralluoghi per capire se la corsia in direzione Valgandino (l’unica aperta dopo la chiusura dell’estate 2021) potrà essere riaperta o meno. Dopo l’impatto, in via precauzionale, il ponte è stato infatti chiuso.