Fiorano, la strada resta chiusa. Si attende data per il nuovo ponte

Sabato sera 18 novembre, dopo le 18.30 quando è accaduto l’incidente, il sindaco di Fiorano al Serio, Andrea Bolandrina, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco giunti sul posto, in accordo con i tecnici di Anas, gestore della statale 671 della Valle Seriana, arrivati sul luogo dell’accaduto in tarda serata, hanno deciso di chiudere subito, in via precauzionale, l’unica corsia aperta del ponte.

Il materiale caduto il strada, dopo l’impatto con il camion, che trasportava un altro mezzo, non faceva ben sperare. Ora, con maggiore apprensione, si attende l’inizio dei lavori per la sostituzione del ponte, prevista da Anas per questo mese, ma che ancora non ha comunicato la data di avvio.

Non c’è quindi pace per il ponte di Fiorano sulla statale 671, percorribile solo in un senso di marcia da luglio 2021, quando un mezzo pesante l’aveva urtato minandone la stabilità. Sabato un incidente fotocopia: alle 18,30 un furgone che viaggiava verso Clusone e trasportava un mezzo meccanico ha urtato le travi, danneggiandone i primi 5-6 centimetri e facendo cadere dei calcinacci.

Proprio questo mese sarebbero dovuti iniziare i lavori per l’installazione del nuovo ponte, collegamento tra la media Val Seriana e la Val Gandino, al centro di un’annosa vicenda. Il cantiere infatti avrebbe dovuto aprire prima, ma la ditta incaricata per l’installazione non ha dato seguito al contratto e si è resa necessaria l’attivazione di una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, che ha ulteriormente allungato i tempi.

Il cantiere e le polemiche