Presi il graffitaro che imbrattava gli edifici e i vandali del presepe

Sempre più strategico per le attività della polizia locale, è proprio grazie all’impianto di videosorveglianza che sono stati scovati dapprima un graffitaro che alcuni mesi fa si era divertito ad imbrattare edifici, cartelli ed altro su e giù per la città di Clusone, e più recentemente gli autori dell’atto di vandalismo contro la statua di Gesù Bambino, nella capanna in piazza Paradiso.