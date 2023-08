Raviolata sotto l’Orologio di Clusone per il Centro disabili di Piario

C’è tempo fino a sabato 19 per iscriversi alla raviolata benefica organizzata dal comitato «Tutti x Tutti» per raccogliere fondi finalizzati all’acquisto di una camera multisensoriale per gli utenti del Centro diurno di Piario. Una serata importante che va a sostenere ed implementare il progetto «Abbi cura di me» avviato dagli studenti del Consiglio comunale dei ragazzi delle scuole medie dell’Istituto comprensivo di Clusone.

I ragazzi, nel corso dell’anno scolastico 2022/23, grazie alla generosità di tante persone erano riusciti a raccogliere 9.500 euro, raddoppiando l’obiettivo che si erano inizialmente dati, ovvero quello di donare un letto multisensoriale (valore circa 4mila euro). Ecco dunque che «Tutti x Tutti» ha raccolto la sfida e propone la cena solidale attraverso la quale si potrà contribuire a raggiungere questo obiettivo condiviso: regalare una stanza multisensoriale al Cdd di Piario.

Per partecipare alla raviolata, che si terrà il 22 agosto in piazza dell’Orologio, basta acquistare la prevendita al bar Mantegazza, nell’ufficio turistico Visit Clusone, al bar Selz e al Minuscoli store di via Brescia a Clusone.

«C’è grande generosità e sensibilità – afferma Nadia Fantoni di Tutti x Tutti, quindi siamo ottimisti –. Alla raviolata ci sarà anche un menù ridotto per i bimbi. E si potrà contribuire acquistando anche i biglietti della sottoscrizione a premi, oltre che partecipare all’asta che faremo durante la cena, per le maglie e palloni usati e autografati dai giocatori dell’Atalanta in ritiro a Clusone».