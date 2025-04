Razzie di statue, blitz pure al cimitero di Villa di Serio

Indagini in corso

I casi in altri comuni

Non è il primo episodio, in Bergamasca. Nei giorni scorsi, infatti, erano state razziate altre statue dai cimiteri del territorio. Proprio durante la Settimana Santa che precede la Pasqua, erano sparite alcune statue in bronzo e vasi portafiori dalle tombe di Comun Nuovo, Pontirolo Nuovo, Verdello e Verdellino. Veri e propri furti messi in atto sia di giorno che di notte. Un danno non solo economico, ma che ha colpito nel profondo le famiglie dei defunti le cui tombe sono state depredate.