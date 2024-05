Rosa Camuna a Paola Magoni a 40 anni dall’oro che fece storia

«Che sia di buon auspicio»

«Quando arrivano questi riconoscimenti, come era stato per il Collare d’Oro o anche per altri – commenta Paoletta Magoni – fa sempre un grande piacere. Il ringraziamento, di vero cuore, va a Regione Lombardia per aver pensato a me. Ancor di più per aver legato il tutto alla prossima olimpiade italiana, per la quale c’è un’attesa spasmodica e che spero possa regalarci tantissime soddisfazioni. Con Milano-Cortina sempre più vicina e pensando al mio alloro di 40 anni fa, è un qualcosa che mi rende ancor più orgogliosa. Mi auguro che sia anche di buon auspicio per gli azzurri». Un legame sportivo con la Bergamasca lo ha anche un altro dei premiati, il varesino Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ma anche, nei primi anni Duemila, dirigente dell’Atalanta.Il Premio Rosa Camuna prevede l’assegnazione di 5 riconoscimenti indicati dal Consiglio regionale e 2 decisi dal presidente Attilio Fontana, che verranno attribuiti quest’anno al manager Fedele Confalonieri e agli stilisti Dolce&Gabbana. I premi del Consiglio regionale, oltre al già citato Marotta, vanno all’atleta paralimpico Giuseppe Romele, al cantante Omar Pedrini, all’Associazione Donatori di midollo osseo (Admo) e al Servizio Cani guida Lions e Ausili per mobilità non vedenti Odv.