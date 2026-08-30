«Sagra degli Uccelli», a Casnigo buona l’affluenza

È tornata domenica 30 agosto a Casnigo la «Sagra degli Uccelli», giunta alla 22esima edizione e dedicata alla memoria di Giuseppe Ongaro. A curarne l’organizzazione l’associazione Migratoristi nelle sezioni di Casnigo, Cazzano Sant’Andrea, Gandino, Leffe e Vertova, con il patrocinio dei vari enti territoriali e di Anuu-C.A. Prealpi Bergamasche, Amov (Associazione manifestazioni ornitologiche venatorie) e Fimov (Federazione italiana manifestazioni ornitologico-venatorie).

La scenografia era il suggestivo santuario della Santissima Trinità, la «Sistina» casnighese, già prima del levar del sole. Seguitissima la gara di chioccolo, che ha mostrato l’antica arte di riprodurre il canto dei volatili. Sono seguite premiazioni e pranzo in compagnia.

Hanno presenziato il sindaco di Vertova Riccardo Cagnoni (il Comune concede l’ex convento ai corsi per aspiranti cacciatori, ndr), l’assessore regionale Paolo Franco, il consigliere regionale Pietro Macconi, l’onorevole Francesco Bruzzone, l’europarlamentare Pietro Fiocchi.

Una civetta portata in “esposizione” dai falconieri «L’affluenza è stata molto importante - spiega Carlo Luigi Piffari, presidente provinciale Anuu - e gli interventi dei politici hanno messo al centro il futuro dell’attività venatoria e della sue normative. Ci hanno detto che il ddl in Parlamento verrà a breve discusso».