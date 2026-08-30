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Cronaca / Valle Seriana Domenica 30 Agosto 2026

«Sagra degli Uccelli», a Casnigo buona l’affluenza

LA MANIFESTAZIONE. La tradizionale sagra è giunta alla 22esima edizione ed è dedicata alla memoria di Giuseppe Ongaro.

Lettura 1 min.
Matteo Mosconi
Matteo Mosconi
«Sagra degli Uccelli», a Casnigo buona l’affluenza
A Casnigo la «Sagra degli Uccelli»

Casnigo

È tornata domenica 30 agosto a Casnigo la «Sagra degli Uccelli», giunta alla 22esima edizione e dedicata alla memoria di Giuseppe Ongaro. A curarne l’organizzazione l’associazione Migratoristi nelle sezioni di Casnigo, Cazzano Sant’Andrea, Gandino, Leffe e Vertova, con il patrocinio dei vari enti territoriali e di Anuu-C.A. Prealpi Bergamasche, Amov (Associazione manifestazioni ornitologiche venatorie) e Fimov (Federazione italiana manifestazioni ornitologico-venatorie).

La scenografia era il suggestivo santuario della Santissima Trinità, la «Sistina» casnighese, già prima del levar del sole. Seguitissima la gara di chioccolo, che ha mostrato l’antica arte di riprodurre il canto dei volatili. Sono seguite premiazioni e pranzo in compagnia.

Hanno presenziato il sindaco di Vertova Riccardo Cagnoni (il Comune concede l’ex convento ai corsi per aspiranti cacciatori, ndr), l’assessore regionale Paolo Franco, il consigliere regionale Pietro Macconi, l’onorevole Francesco Bruzzone, l’europarlamentare Pietro Fiocchi.

«Sagra degli Uccelli», a Casnigo buona l’affluenza
Una civetta portata in “esposizione” dai falconieri

«L’affluenza è stata molto importante - spiega Carlo Luigi Piffari, presidente provinciale Anuu - e gli interventi dei politici hanno messo al centro il futuro dell’attività venatoria e della sue normative. Ci hanno detto che il ddl in Parlamento verrà a breve discusso».

Gli individui esposti erano 263. Le categorie di specie premiate erano il tordo bottaccio, il prispolone, il merlo, l’allodola, il tordo sassello, il fringuello, il cardellino, il lucherino. A corredo, c’erano bancarelle di settore ed esposizione di uccelli e cani da caccia. Il gruppo Falconeria Moderna di Lentate sul Seveso ha mostrato alcuni esemplari di rapaci. Durante la manifestazione, movimentata da un piccolo gruppo di animalisti (gestito dalle forze dell’ordine), si sono tenute visite guidate gratuite alla chiesa della Santissima Trinità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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