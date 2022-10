Salvataggio spettacolare con l’uomo ragno del soccorso - Il video

Con il fiato sospeso. Decine di persone hanno assistito sabato pomeriggio (15 ottobre) a Selvino alla simulazione di una complicata e spettacolare operazione di salvataggio: il ferito si trovava in cima al campanile della chiesa parrocchiale e i soccorritori erano obbligati a muoversi solo per vie verticali e aeree. Niente scale, per intenderci. E così i volontari dell’ambulanza Selvino-Aviatico e della VI delegazione orobica Valle Seriana del Soccorso alpino e speleologico Lombardia-Cnsas hanno organizzato l’operazione nei minimi particolari per mostrare agli spettatori il complicato lavoro al quale sono spesso chiamati.