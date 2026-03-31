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Cronaca / Valle Seriana Martedì 31 Marzo 2026

Sceso dalla colline sopra Alzano un cervo si schianta sulla cancellata

L’INCIDENTE. Un cervo di circa due anni in paese: a notarlo gli addetti del centro sportivo. Il tentativo di salvarlo e l’urto fatale contro una staccionata.

Paola Valota
Paola Valota
Sceso dalla colline sopra Alzano un cervo si schianta sulla cancellata
ll cervo davanti alla cancellata

Non è purtroppo una storia a lieto fine e qualche lacrima è pure scesa martedì 30 marzo fra i presenti, che hanno assistito alla scena senza poter fare nulla. Al centro della piccola notizia di cronaca un cervo d’età inferiore ai 2 anni. Era giunto ad Alzano Lombardo verosimilmente da Monte di Nese piuttosto che dalla Maresana o dal Misma, durante la notte scorsa. A notare l’animale comunque non di piccole dimensioni e di peso stimato fra i 100 e i 120 chilogrammi sono stati gli addetti del centro sportivo, poco dopo le 12.

Da qui la chiamata alla Polizia Locale e subito il contatto con gli agenti della Provinciale, che sono sì intervenuti ma non hanno avuto il tempo materiale di procedere alla sedazione e alla successiva liberazione in quanto il piccolo cervo, evidentemente molto spaventato, ha tentato di prendere da solo la via di fuga ma ha trovato la morte sbattendo a grande velocità sulla staccionata di confine. Un epilogo che ha lasciato un po’ l’amaro in bocca. Negli ultimi anni il numero dei cervi è molto cresciuto, tanto da costringere ad un prelievo del 25% dei capi, autorizzato da Regione Lombardia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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