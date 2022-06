Schilpario, ciclista finisce in una scarpata: grave un 57enne

Un ciclista è finito in una scarpata a Schilpario lungo la ex statale 294 «della Val di Scalve» poco dopo mezzogiorno di giovedì 23 giugno . L’uomo, di 57 anni, sarebbe finito fuori strada a causa dell’impatto con un’auto guidata da una donna di 51 anni: è stato allertato l’Elisoccorso da Sondrio oltre al Soccorso alpino di Schilpario e la Croce rossa di Vilminore per prestargli le prime cure. Sono sopraggiunti anche i Carabinieri di Bergamo e di Clusone con la Polizia locale di Vilminore. I l ciclista è stato trasportato all’ospedale in codice rosso, in condizioni gravi. L’Anas ha temporaneamente chiuso al traffico la statale 294 «della Val di Scalve».