Scienze nucleari, premio giovani ricercatori a Stefania Peracchi

Entra nel gotha degli scienziati nucleari la giovane ricercatrice Stefania Peracchi di Villa di Serio. A Torino sono stati consegnati alcuni prestigiosi riconoscimenti a sette giovani ricercatori e Stefania ha ottenuto il premio per la Cooperazione scientifica bilaterale italiana dedicato a uno scienziato italiano all’estero impegnato nella ricerca con una grande collaborazione internazionale. Premi riservati ai giovani ricercatori sotto i 35 anni, e la scienziata villese che di anni ne ha 32, lavora da «Ansto» («Australian nuclear science & technology organisation»), l’organizzazione governativa nazionale australiana per le scienze e tecnologie nucleari, dopo un dottorato di ricerca all’Università di Wollongong in Australia, scelto nel 2017 perché garantiva più incentivi e sicurezza rispetto a quello proposto dalla Nasa.

La premiazione

«Una grande soddisfazione»

«È stata una grande soddisfazione anche per la mia famiglia – racconta Stefania Peracchi con l’entusiasmo e la semplicità che la contraddistinguono –. Ora, dopo questo premio e un po’ di vacanza tra le mura di casa, penso al mio futuro e uno dei miei obiettivi non è solo quello di continuare la ricerca ma di collaborare con altri laboratori o agenzie spaziali. Infatti, ho già collaborato con l’azienda italiana famosa a livello internazionale “Thales Alegna” che costruisce navicelle spaziali e che collabora con l’Agenzia spaziale europea». Nei suoi desideri di giovane studentessa al liceo «Amaldi» di Alzano Lombardo non erano le stelle a tenere banco, bensì la criminologia. «Volevo iscrivermi alla facoltà di Criminologia, ma la sede universitaria era distante e dopo molte opzioni, tra cui Psicologia, ho scelto la Fisica anche perché mi piaceva e avevo ottime votazioni. Mi sono iscritta a Ingegneria fisica al Politecnico di Milano e alla Magistrale di Ingegneria nucleare, terminata a pieni voti. Poi due anni a Parigi come ricercatrice all’Irsn (Istituto di radioprotezione e sicurezza nucleare). È stata un’esperienza lavorativa straordinaria mirata allo studio delle radiazioni cosmiche e ai rilevatori per il monitoraggio delle radiazioni in aviazione e a inventare strumentazioni per la protezione degli aviatori. Ora in Australia sto facendo ricerca con un gruppo di scienziati nel laboratorio di sicurezza nucleare. Ma l’intenzione è quella di tornare a lavorare in Europa».