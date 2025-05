Scontro frontale ad Albino: tra i sei feriti anche un bimbo di 2 anni. Strada chiusa e lunghe code

Scontro frontale fra due auto sulla provinciale della Valle Seriana all’incrocio tra via Provinciale e la Ss 671.

Ancora non si conosce l’entità e la gravità dello scontro, ma solo che sono coinvolte sei persone tra cui un bimbo di 2 anni che è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Sul posto sono giunte quattro ambulanze e due auto mediche che stanno soccorrendo i feriti.