Scontro frontale ad Albino: tra i sei feriti anche un bimbo di 2 anni. Viabilità in tilt

Uno scontro frontale molto violento ha visto coinvolte, lunedì sera ad Albino, due auto che viaggiavano in direzioni opposte: sei persone ferite, una delle quali in modo serio (pur non essendo per fortuna in pericolo di vita). Tra queste c’è anche un bambino di due anni che viaggiava con la propria mamma su una delle auto. L’incidente è avvenuto poco prima delle 17.30 lungo via Provinciale, nel punto dove la nuova superstrada si immette nella vecchia strada che attraversa tutta la valle Seriana.

Viabilità in tilt in tutta la valle

Valle che, proprio a causa di questo sinistro, è andata in tilt per quanto riguarda la viabilità, con lunghe colonne che gli utenti hanno lamentato anche sui social e sui gruppi Whatsapp. Per i rilievi dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Albino.

La dinamica dell’incidente

Stando a una prima ricostruzione della dinamica, la Mini Cooper che viaggiava da Bergamo verso Clusone, proprio mentre scendeva dal cavalcavia dove la nuova superstrada si immette sul tratto classico si è scontrata frontalmente con un Fiat Doblò che arrivava dalla direzione opposta e che procedeva verso Bergamo. Sulla Mini Cooper viaggiavano quattro uomini tra i 32 e i 46 anni, tutti colleghi di lavoro. Tra loro c’è un trentaduenne di Songavazzo rimasto ferito in modo serio e trasportato con l’ambulanza del 118 all’ospedale di Seriate. La mamma, di Zanica, e il figlio di due anni si trovavano invece sul Doblò: sono rimasti feriti ma non in modo serio.