Seggiovia del Purito, trovato il gestore: riapertura nell’estate 2025

Il Comune di Selvino mette a segno un colpo importante per il rilancio del turismo: la seggiovia che conduce sul monte Purito, utilizzata sia in versione invernale sia in versione estiva (per raggiungere le attrazioni in quota presenti sul Purito, come il rifugio 1.111 e il parco avventura) è stata affidata a un gestore e riaprirà entro l’estate 2025. L’impianto è fermo dall’aprile scorso e tale rimarrà anche nel prossimo inverno. Il motivo? La mancanza dei fondi per la revisione straordinaria, necessaria per legge per la prosecuzione dell’esercizio della biposto, che ammontano a una cifra superiore ai 200mila euro, anche se l’importo preciso dipenderà dal tipo di intervento scelto.

La seggiovia è di proprietà di Amias, la società partecipata al 100% dal Comune di Selvino. Grazie a una manifestazione d’interesse lanciata nello scorso agosto, è stato individuato il nuovo gestore: nella giornata di venerdì è stata completata la procedura di affidamento alla società concessionaria Gits Srl. Si tratta del medesimo soggetto che ha gestito la seggiovia negli scorsi anni, ma da Amias e Amministrazione comunale assicurano che la scelta - espletata con una gara gestita dall’ufficio appalti della Provincia di Bergamo - è avvenuta «a seguito di una selezione accurata basata su criteri di competenza tecnica, esperienza nel settore e impegno nella promozione delle attività turistiche e sportive».

La manutenzione

Sarà proprio il nuovo gestore a occuparsi degli interventi di manutenzione e di revisione che sono necessari prima che l’impianto torni a girare, ma su questo - assicura il sindaco di Selvino, Andrea Santopietro - «tutte le spese saranno a carico del gestore, che completerà l’intervento in modo tale che la seggiovia torni a funzionare l’estate prossima; il Comune non verserà nulla». Il nuovo contratto ha una durata di dieci anni e prevede l’obbligo di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria per consentire la riapertura entro l’estate 2025 e il mantenimento in esercizio dell’impianto per gli anni a venire, oltre che l’apertura per un periodo minimo di cento giorni sia per la stagione invernale sia per quella estiva.