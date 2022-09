Selvino, arenato il progetto Skidome: «Fermi per il Comune, ora le vie legali»

Marzo 2023: cantierizzazione. Una data che avrebbe dovuto rivoluzionare il futuro di Selvino, riaprendo il portale dei tempi d’oro e proiettandolo nel gotha dello sci mondiale. Invece rischia di scomparire nelle sabbie mobili della burocrazia amministrativa. L’opera è lo Skidome (pista da sci al coperto). Non uno Skidome qualunque, ma l’unico Skidome d’Italia (sono 36 in tutta Europa, ma pochissimi con piste lunghe per allenamenti delle squadre). Una struttura sportiva in grado di catalizzare un ampio movimento turistico e sportivo di altissimo livello. Giusto per capirci: nei giorni scorsi tutte le nazionali di sci erano in Argentina per la preparazione all’imminente stagione agonistica, laggiù infatti in agosto era ancora inverno. E tra uno slalom e una discesa c’è stato qualche allenatore che si è chiesto: ma è pronto lo Skidome di