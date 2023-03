Selvino-Città Alta a piedi e senza bagagli: la novità del trekking 2023 parla inglese

Nato nel 2020, in piena pandemia, per provare a rilanciare il turismo di Selvino, il progetto « Altopianoland » si rilancia verso una nuova stagione estiva. I promotori, Comune e Comitato turistico, hanno presentato ai commercianti il calendario degli eventi della prossima estate, a cui si aggiunge anche una novità che contribuirà ad aumentare l’afflusso di turisti sull’altopiano e non solo.