Selvino, furti a raffica negli ultimi due mesi. Caravaggio, allerta e polemiche

La presenza delle forze dell’ordine sull’altopiano si è già intensificata. «Nei giorni scorsi hanno iniziato ad aumentare i posti di blocco e i passaggi. Non abbiamo ancora, purtroppo, la stazione dei carabinieri aperta: abbiamo chiesto che l’apertura, prevista per il 1° dicembre, venisse anticipata già alla metà di novembre, ma ci hanno detto che purtroppo non è possibile».

Nel frattempo, un’iniziativa per cercare di fermare la lunga scia di furti è partita anche dal basso : alcuni cittadini si sono organizzati per organizzare ronde in orari serali. «Si tratta di un’iniziativa partita da alcune persone del paese, stanche della situazione. Hanno iniziato semplicemente a passeggiare e osservare il territorio, così da notare eventuali persone sospette, ma senza che sia partito un servizio in forma ufficiale».

Caravaggio

Cresce anche a Caravaggio la preoccupazione per i furti. Incursioni di ladri sono state segnalate (e denunciate alle forze dell’ordine) in varie zone della città. E ieri, 18 novembre, il sindaco Claudio Bolandrini, dal suo profilo Facebook, ha voluto lanciare un appello alla cittadinanza di vigilare nella propria zona di residenza e segnalare al 112 persone o auto sospette. Non manca anche la polemica politica, scoppiata dopo che il circolo di Caravaggio di Fratelli d’Italia ha annunciato l’organizzazione per il prossimo sabato 25 novembre, alle 10, in piazza Garibaldi, di un presidio per la sicurezza. «Da troppo tempo denunciamo il graduale degrado che sta interessando la nostra città, ma nessuno sembra farsene carico. Per questo avvertiamo l’esigenza di dare un segnale» ha detto il referente di Fdi Flavio Rozza, mentre Bolandrini, che ha chiarito che statistiche alla mano non c’è nessun aumento dei furti in appartamento rispetto agli anni scorsi e che comunque l’allarme dei cittadini viene ascoltato con il potenziamento dei presidi di polizia, ha parlato di «vergognoso sciacallaggio politico che alimenta demagogicamente inutili fobie a fini elettorali e propagandistici».