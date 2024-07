Sette ragazzi sorpresi dal maltempo alla Presolana, raggiunti e portati a valle

La centrale ha attivato il soccorso alpino di Clusone, poco prima delle 8. I soccorritori sono saliti mentre i ragazzi stavano comunque scendendo in autonomia. Una volta raggiunto il gruppo nei pressi del rifugio Cassinelli, i soccorritori hanno verificato le condizioni dei giovani e, in accordo con la centrale, li hanno trasportati fino al Passo della Presolana, dove c’era l’ambulanza per le valutazioni del caso. L’intervento è finito in tarda mattinata.