Trombe d’aria, grandinate e forti temporali nelle valli - Foto/Video

Vento fortissimo, pioggia torrenziale e grandine. Una piccola tromba d’aria si è abbattuta sulle Orobie nella mattinata di venerdì 12 luglio verso le 7.

Una perturbazione in quota ha investito la Valle Seriana, Valle Brembana e la Valle di Scalve. Per ora non si contano particolari danni ma la forza e l’impatto del vento ha abbattuto decine di alberi in Valle Brembana a Lenna come testimonia il video postato sui social da Ferdy Wild.

Tromba d'aria in Val Brembana, decine di alberi abbattuti

Si segnala anche una frana in via Zappello a San Giovanni Bianco e sempre nel paese una crepa sulla strada e una frana anche in via Roncaglia. Una strada a Dossena è chiusa per una serie di alberi caduti a terra che hanno tranciato cavo Enel lasciando parte del paese senza corrente. Alberi sradicati, qualche tetto scoperchiato, alcune strade comunali momentaneamente interrotte per alberi caduti sulla strada anche a Serina.

Un tetto scoperchiato ad Ardesio

La lamiera volata via al cimitero di Ardesio. Frana in frazione Roncaglia sulla strada che da San Giovanni porta a Taleggio

Super grandinata e alberi caduti in Valle Seriana

In Valle Seriana forte vento e una super grandinata a Oltre il Colle dove le strade sono state imbiancate completamente. A Serina, in via Fornaci, tetto in parte scoperchiato a Oneta in via Marconi, a Gromo in via San Bartolomeo, a Ornica in via provinciale e a Valbondione sono caduti alberi sulla strada. A Ornica è anche interrotta la corrente da stanotte. Una pianta a Gavazzo é scesa sulla strada provinciale ostruendola. Sono intervenuti per liberare la strada la Croce blu di Gromo insieme al vigile del Comune di Valbondione.

Alberi caduti a Valbondione

Vento fortissimo anche ad Ardesio dove sono caduti alberi nel viale del cimitero ed è volato via una lamiera di copertura del muro di cinta del cimitero.

La super grandinata a Oltre il Colle. Grandinata al comune di Camerata Cornello

Guarda la forza del vento ad Ardesio in questo video.

Raffiche di vento e pioggia su Ardesio

Frane in Valle di Scalve

In Valle di Scalve una frana è scesa sulla Via Mala in corrispondenza del confine tra Bergamo e Brescia, piante e massi sulla strada tra Vilminore e Vilmaggiore in corrispondenza del Tino.

La perturbazione anche nell’hinterland e in città

La perturbazione in mattinata si è spostata poi anche in pianura, in particolare nell’hinterland cittadino dove ha causato meno disagi ma come nel caso di Seriate qualche ramo e albero è caduto a terra come in via Nazionale.

L’albero caduto in via Nazionale a Seriate

Le previsioni meteo per le prossime ore

L’anticiclone sta cedendo sotto la spinta di correnti più fresche atalantiche che portano a temporali -afferma Davide Sironi di 3BMeteo.com-. Sulla provincia di Bergamo dalle prime ore del mattino i fenomeni più intensi si sono verificati sulle Valli. In particolare si segnalano 100 mm di precipitazioni a Colere, Valbondione e Valcanale. C’è da attendersi una piena del Brembo e del Serio proprio a seguito di questi fenomeni. Nel pomeriggio ci sarà una breve pausa, ma entro sera sono previsti nuovi fenomeni con forte vento e grandinate».