«Sherpa Vertical», zaini in spalla per portare provviste al Brunone

«Siamo all’ottava edizione – fa sapere l’ideatrice Cinzia Bertasa – e ogni volta è una piacevole sorpresa vedere la solidarietà che in tanti dimostrano. Lo scorso anno si sono presentati in 120 e, in poco più di un’ora, avevamo già svuotato il furgone distribuendo circa 12 quintali di vettovaglie e viveri (soprattutto quelli confezionati), 30 chilogrammi di patate, 25 di cipolle, 15 di pane, senza dimenticare frutta e verdura». Il ringraziamento di Bertasa e del rifugista Marco Brignoli va, «come sempre, a tutti coloro che decideranno di presentarsi; al ristorante Aurora, valido supporto logistico già dalle prime ore del mattino, e a Luigi Bonacorsi, che ci concede l’uso dell’area parcheggio nei pressi della sua officina. Per quanto riguarda invece i parcheggi ringraziamo l’Amministrazione che, nella persona del sindaco, ha già fatto sapere che la mattina stessa sarà presente sul posto a distribuire ai partecipanti i tagliandi parcheggio gratuiti».

Il ritrovo è fissato per le 6,30 ma in passato c’è stato chi, arrivando da lontano (Pavia, Milano o addirittura Liguria e Toscana), ha deciso di raggiungere Fiumenero il venerdì sera per dormire in auto. Anche altre località, conclude Bertasa, «ci hanno presi ad esempio, visto che gli amici e gestori del Rinaldi (rifugio sul monte Terminillo, in provincia di Rieti, ndr) hanno proposto un’iniziativa simile il 15 giugno».