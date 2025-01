Studentessa 14enne cade e va fuori pista al Pora, in ospedale con l’elisoccorso

È scivolata per una cinquantina di metri fuori pista al Monte Pora e si è infortunata. Brutta avventura per una ragazza quattordicenne di Bergamo , studentessa del Liceo Mascheroni stava seguendo una lezione di sci.

Per soccorrerla sono intervenuti i militari del 7° reggimento Laives , in servizio sulle piste e alle dipendenze dei carabinieri di Clusone .

La ragazza è stata assistita e trasportata in sicurezza fino all’elisoccorso con cui è stata trasferita in ospedale in codice giallo, non in gravi condizioni.