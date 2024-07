Taglia una pianta e viene travolto da un ramo: grave 82enne a Oneta

L’uomo stava tagliando la pianta in un terreno di sua proprietà. Il ramo gli ha causato un importante trauma al torace e al volto e subito l’82enne è stato soccorso da un parente che era nei paraggi ed è accorso per aiutarlo e chiamare il 112.

L’incidente dopo le 10 di mercoledì 10 luglio nella frazione di Chignolo di Oneta, in una zona impervia. Sul posto i medici, arrivato anche l’elicottero del 118 che ha trasferito il ferito in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni paiono gravi, fortunatamente l’82enne non sarebbe in pericolo di vita.