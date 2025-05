Temporali in pianura, neve ad alta quota: le cime imbiancate in Valle Seriana

Siamo ormai all’inizio dell’estate meteorologica ma gli episodi di maltempo non sono mancati. Il più significativo è quello registrato giovedì 22 maggio, oltre ai rilevanti quantitativi di pioggia caduti sulla nostra provincia, ha visto la neve imbiancare le montagne delle nostre alte valli fin verso i 2200 metri di quota.

La nevicata nella notte

Non si è tuttavia trattato di un episodio isolato poiché nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 la neve è tornata a fare la sua comparsa, sebbene a quote più elevate (una leggera spruzzata ha infatti imbiancato stavolta fino a circa 2700 metri).

Sopra Valbondione

Lo si poteva intuire alle prime luci dell’alba a Valbondione osservando, in uno dei rarissimi momenti di apertura delle spesse nubi presenti in quota, la catena di montagne poste alla testata della Valle Seriana, in particolare quelle che superano i tremila metri di altezza (i pizzi Redorta, Scais e Coca).