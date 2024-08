Tenta di abusare di due donne e aggredisce carabiniere, arrestato

I fatti

La prima aggressione è avvenuta a Villa di Serio, sulle sponde del fiume. Il 17enne ha raggiunto alle spalle una 27enne di Gazzaniga, l’ha immobilizzata mettendole un braccio al collo e le ha strappato i pantaloni. L’intervento di due passanti l’ha messo in fuga. Poco più tardi, sempre a Villa di Serio ma questa volta nella zona di via Piccinelli, ha trascinato nei cespugli una ragazzina di 14 anni. Anche in questo caso è stato provvidenziale l’intervento di alcune persone di passaggio, che sono riuscite a metterlo in fuga. La ragazza è stata visitata e medicata al «Bolognini» di Seriate. Il 17enne nel frattempo si è diretto a Scanzorosciate e in via Bastia ha rubato abiti e una bici e ha scagliato dei sassi contro il proprietario che cercava di fermarlo. Poco dopo, a Ranica, ha rapinato due donne delle borse della spesa che avevano in mano. A quel punto i carabinieri lo hanno intercettato e nella violenta colluttazione per fermarlo un militare è rimasto contuso.