Torna il Factory Market, 130 artigiani in mostra allo Spazio Fase

Torna Factory Market, l’evento dedicato all’artigianato contemporaneo e all’handmade in Italia: appuntamento allo Spazio Fase di Alzano Lombardo il 24 e 25 settembre. Ci saranno 130 espositori, un’area Illustrazione ed editoria indipendente, un bookstore curato da Spazio bk, le proposte food di Burro restaurant, Fabric Into the Woods Bergamo e Bugan Coffee Lab e una novità, Factory market green, con progetti nati per promuovere uno stile di vita sostenibile e zero sprechi .