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Cronaca / Valle Seriana Sabato 14 Marzo 2026

Torna la neve sulle Orobie, imbiancate sopra i 1.300 metri -Foto/Video

METEO. Con la perturbazione che ha raggiunto anche la Bergamasca, fine settimana bagnato che in montagna si è trasformato in una bella nevicata.

La nevicata di sabato 14 marzo al rifugio Alpe Corte sopra Ardesio in Valle Seriana
La nevicata di sabato 14 marzo al rifugio Alpe Corte sopra Ardesio in Valle Seriana
(Foto di Michela Gaiti)

Ardesio

Sabato di pioggia in pianura che si è trasformato in una bella nevicata sulle Orobie sopra i 1.300 metri di quota. Una nevicata fitta che ha subito attaccato facendo ripiombare le valli bergamasche in un’atmosfera decisamente invernale dopo che le alte temperature dei giorni scorsi avevano portato ad ampi squarci di primavera.

Qui nelle immagini la bella nevicata in Valle Seriana al rifugio Alpe Corte sopra Ardesio a Valcanale.

Le previsioni per i prossimi giorni

La nevicata di sabato 14 marzo al rifugio Alpe Corte sopra Ardesio in Valle Seriana
La nevicata di sabato 14 marzo al rifugio Alpe Corte sopra Ardesio in Valle Seriana
(Foto di Michela Gaiti)

Nevica fitto su tutto l’arco prealpino almeno fino a domenica mattina, quando è previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con il ritorno del sole.

Le temperature rimarranno, invece, rigide per tutta la settimana. Le minime ampiamente sotto lo zero in montagna e in pianura che scenderanno fino a 5 gradi. Massime che si assesteranno attorno ai 15 gradi in pianura e in quota non supereranno gli 8 gradi centigradi.

Martedì la giornata migliore, mentre nelle altre sarà probabile qualche annuvolamento, pur senza precipitazioni. Maltempo che, invece, dovrebbe tornare sulla nostra provincia nel prossimo fine settimana.

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Michela Gaiti
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