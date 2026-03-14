Torna la neve sulle Orobie, imbiancate sopra i 1.300 metri -Foto/Video

Sabato di pioggia in pianura che si è trasformato in una bella nevicata sulle Orobie sopra i 1.300 metri di quota. Una nevicata fitta che ha subito attaccato facendo ripiombare le valli bergamasche in un’atmosfera decisamente invernale dopo che le alte temperature dei giorni scorsi avevano portato ad ampi squarci di primavera.