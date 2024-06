Torna il «Watermelon Party», la festa dei giovani di Villa di Serio

Dallo stop del 2022 alla rimessa in moto della macchina organizzativa del «Watermelon Party», la manifestazione estiva dei giovani di Villa di Serio. L’evento si preannuncia ricco di appuntamenti all’insegna della musica con dj, cantanti e apericene con sorpresa. Il tutto condito da tanta allegria e voglia di stare insieme, per un’estate tutta da godere in un habitat naturalistico suggestivo in riva al fiume Serio.

La manifestazione promossa dall’associazione «Young Minds» di Villa di Serio apre i battenti il 22 giugno alle 18, nella consueta cornice dello skate park nell’area golenale del paese, recentemente rimesso a nuovo, e continua ogni sabato fino al 27 luglio. Diventerà il luogo d’incontro anche all’insegna della solidarietà, grazie alla rete organizzativa messa in campo dai giovani dell’associazione Kantutitas onlus fondata da don Antonio Callioni, che opera a Scanzorosciate con progetti e adozioni a distanza. Il rush finale del «Watermelon Party» è in calendario il 31 agosto, sempre allo skate park, coinvolgendo tutti i partecipanti in un brindisi festoso per darsi appuntamento al prossimo anno.