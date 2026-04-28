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Cronaca / Valle Seriana Martedì 28 Aprile 2026

Tra gli escursionisti e sui social esplode la «crocus-mania» - Le foto delle fioriture

IN QUOTA. Un fenomeno di rara bellezza che gli escursionisti non possono non immortalare.

Mirco Bonacorsi
Mirco Bonacorsi
Tra gli escursionisti e sui social esplode la «crocus-mania» - Le foto delle fioriture
Una bella distesa nei pressi della Manina

Dopo aver riposto sci e ciaspole in soffitta, e in attesa dell’apertura dei rifugi in quota, gli appassionati di montagna hanno imparato a dedicare i mesi primaverili alla ricerca fotografica delle fioriture di crochi (Crocus albiflorus), erbacee perenni che colorano i pascoli alpestri in seguito alla progressiva scomparsa della neve.

La «caccia» ai crochi, diventata quasi maniacale, trova ampio spazio sui social, dove la domanda più ricorrente riguarda i luoghi dove sia possibile imbattersi nelle fioriture: Cimon della Bagozza, Zuccone, Campelli, San Simone, lago Branchino, Alta Val Sedornia, Passo Manina o laghi di Cardeto, solo per citarne alcuni dei più conosciuti.

Tra gli escursionisti e sui social esplode la «crocus-mania» - Le foto delle fioriture
Tra gli escursionisti e sui social esplode la «crocus-mania» - Le foto delle fioriture

Ma occorre precisare che non esistono zone in cui si possa avere la certezza di individuarli, poiché questi contesti naturalistici risultano legati alle mutevoli condizioni meteo, all’esposizione del versante, al soleggiamento e conseguente sfioritura; per lo stesso motivo, ma soprattutto per la differente quantità di neve, non è detto che li si trovi nello stesso luogo nello stesso periodo dell’anno prima. Se la ricerca risulta proficua, però, il colpo d’occhio su queste enormi distese fiorite lascia senza parole.

Tra gli escursionisti e sui social esplode la «crocus-mania» - Le foto delle fioriture
Tra gli escursionisti e sui social esplode la «crocus-mania» - Le foto delle fioriture

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Mirco Bonacorsi