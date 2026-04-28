Tra gli escursionisti e sui social esplode la «crocus-mania» - Le foto delle fioriture

Dopo aver riposto sci e ciaspole in soffitta, e in attesa dell’apertura dei rifugi in quota, gli appassionati di montagna hanno imparato a dedicare i mesi primaverili alla ricerca fotografica delle fioriture di crochi (Crocus albiflorus), erbacee perenni che colorano i pascoli alpestri in seguito alla progressiva scomparsa della neve.