Tre giorni dedicati alla cultura del mais

Tre giornate di eventi, formazione, conferenze, visite guidate, passeggiate esperienzali e show cooking dedicate ad una delle eccellenze del nostro territorio: il mais. Questo è «Pueblos del Maìz», un festival gastronomico che verrà ospitato, come primo incontro italiano della rassegna, a Bergamo e provincia tra il 3 ottobre e sabato . Il tutto nell’ambito della collaborazione tra «Bergamo Città Creative Unesco per la gastronomia» e il network internazionale del «Pueblos del Maíz» (nato grazie alle città di Puebla e Mérida in Messico e San Antonio e Tucson negli Stati Uniti).

Si parte il 3 ottobre all’Istituto Guido Galli - Vittorio Cerea Academy, dove gli «chef ambassador» lavoreranno con gli studenti ad alcune ricette a tema mais. Il 4 ottobre tappa in Valle Imagna a Sant’Omobono Terme da alcune aziende agricole locali e, poi, a Sotto il Monte per un percorso gastronomico alla scoperta dei diversi usi del mais. La giornata di sabato non poteva che essere dedicata a Gandino, patria del mais spinato, antica varietà bergamasca arrivata nel borgo della Valle Seriana nei primi decenni del 1600. Per maggiori informazioni: www.pueblosdelmaiz.com.