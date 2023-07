Un Cammino di mille chilometri: la sfida vinta contro la malattia

Nel 2021 Diego ha ricevuto la diagnosi della sclerosi multipla: anziché arrendersi ha reagito rimettendosi in viaggio per lanciare un messaggio forte: «Se cammini, vivi».«Questo, concluso a inizio luglio, è stato il cammino più bello in assoluto per me» racconta. La raccolta di donazioni da destinare al Laboratorio di genetica umana per le malattie neurologiche del San Raffaele sta continuando. «Siamo arrivati a circa 3.600 euro. A settembre organizzerò una serata con gli sponsor per consegnare l’assegno ai medici del San Raffaele».