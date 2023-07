Un tronco sulle spalle, e su di corsa: Miorini e Missarelli vincono la «Bura race»

Il tempo instabile non ha certamente aiutato, ma la «Bura race» si è comunque confermata un successo. La manifestazione, goliardica e spettacolare, è nata la scorsa estate per volontà della Pro loco di Colere: sul modello della Magut race, è stata pensata una corsa in salita con un tronco di 17 chili sulle spalle. Nel pomeriggio di sabato 22 luglio, sulla salita del prato sopra via Asline, una trentina di coraggiosi corridori si sono sfidati in un percorso di 120 metri, con 90 metri di dislivello. A complicare la competizione anche le condizioni del percorso: «Il pendio è molto ripido – spiegano gli organizzatori della Pro loco –, in alcuni tratti sembra veramente verticale, e anche dissestato: dove hanno pascolato le mucche ci sono diversi avvallamenti».