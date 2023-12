Urta ciclista e non si ferma: automobilista rintracciata

Ha urtato con l’auto un ciclista, ma non ha prestato soccorso e si è allontanata. Grazie alle telecamere e a un testimone la conducente è stata rintracciata nell’arco di due ore. È accaduto nel pomeriggio di giovedì ad Albano Sant’Alessandro. La donna 39enne residente a Nembro, è stata denunciata a piede libero per omissione di soccorso dalla polizia locale di Albano, che ha svolto le indagini. Inoltre per lei è scattato il ritiro di patente. L’incidente è avvenuto alle 16.30 al rondò tra via Tonale e via Cavour, in centro. Per fortuna il ferito, un pakistano di 41 anni, non è in gravi condizioni. È stato trasportato dal 118 all’ospedale «Bolognini» di Seriate ed è stato dimesso.