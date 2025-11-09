Val Seriana, due escursionisti caduti soccorsi in elicottero

I soccorsi al canale Bendotti

Il primo allarme è scattato poco dopo le 11 lungo il canale Bendotti che conduce alla cima della Presolana Centrale. Un uomo di 57 anni, mentre stava raggiungendo la vetta, per cause ancora in fase di accertamento, è improvvisamente scivolato, cadendo per circa una ventina di metri. L’allarme, scattato in codice rosso, è stato lanciato dai tre amici che erano con lui e hanno assistito alla scena. Sul posto è giunto l’elisoccorso del 118 di Bergamo, che ha individuato e recuperato l’escursionista. Dopo averlo stabilizzato sul posto, è giunto in codice giallo, con diversi traumi, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato ricoverato. Allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Clusone. Gli altri tre amici, provenienti dalla Bassa bergamasca, visto quanto accaduto, ed essendo l’amico rimasto ferito la guida della spedizione, hanno rinunciato all’ascesa e sono stati recuperati dall’elicottero Drago dei Vigili del fuoco decollato da Malpensa, con il supporto dei Vigili del fuoco di Clusone.