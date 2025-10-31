Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Venerdì 31 Ottobre 2025

Casnigo, auto investe motociclista e fugge: traffico in tilt lungo la ex Statale 671

GLI INCIDENTI. Mattinata di disagi e incidenti lungo la ex Statale 671 in Valle Seriana, nel tratto tra Ponte Nossa e Nembro. Sempre a Casnigo cervo lungo la carreggiata.

Michela Gaiti
Michela Gaiti
Collaboratore
Un motociclista si 26 anni è stato travolto all’altezza dello svincolo per Casnigo sulla ex statale 671
Un motociclista si 26 anni è stato travolto all’altezza dello svincolo per Casnigo sulla ex statale 671

Il traffico è andato in tilt a causa di un grave incidente avvenuto all’alba di oggi, venerdì 31 ottobre, a Casnigo sulla ex Statale 671.

Auto investe motociclista e scappa

Intorno alle 6 del mattino, un motociclista di 26 anni, residente a Crema, mentre percorreva la 671 in direzione Clusone, è stato urtato da un’auto nei pressi dello svincolo per la Val Gandino. L’automobilista, dopo l’impatto, non si è fermato a prestare soccorso e si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce.

Il giovane centauro è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con ambulanza e automedica, e trasportato in codice giallo all’ospedale di Seriate. Le forze dell’ordine sono al lavoro per individuare l’automobilista in fuga e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Traffico bloccato in Valle Seriana

Il sinistro ha causato lunghi rallentamenti e code lungo l’arteria principale della Valle Seriana, da Ponte Nossa fino ad Albino e Nembro, complicando il traffico della prima mattinata. A peggiorare la situazione altri incidenti minori, tra cui uno avvenuto sempre a Casnigo poco dopo, quando una Volkswagen Touareg guidata da un 54enne residente a Clusone ha investito un cervo che stava attraversando la carreggiata. L’animale, dopo l’impatto, è riuscito a fuggire nei boschi circostanti, mentre il veicolo ha riportato danni alla parte anteriore. La circolazione sulla 671 è rimasta fortemente rallentata, con disagi per i pendolari e gli automobilisti diretti verso la bassa Valle Seriana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casnigo
Albino
Nembro
Ponte Nossa
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Incidente (generico)
Ambiente
natura
Tempo libero
automobili