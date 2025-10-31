Cronaca / Valle Seriana
Venerdì 31 Ottobre 2025
Casnigo, auto investe motociclista e fugge: traffico in tilt lungo la ex Statale 671
GLI INCIDENTI. Mattinata di disagi e incidenti lungo la ex Statale 671 in Valle Seriana, nel tratto tra Ponte Nossa e Nembro. Sempre a Casnigo cervo lungo la carreggiata.
Il traffico è andato in tilt a causa di un grave incidente avvenuto all’alba di oggi, venerdì 31 ottobre, a Casnigo sulla ex Statale 671.
Auto investe motociclista e scappa
Intorno alle 6 del mattino, un motociclista di 26 anni, residente a Crema, mentre percorreva la 671 in direzione Clusone, è stato urtato da un’auto nei pressi dello svincolo per la Val Gandino. L’automobilista, dopo l’impatto, non si è fermato a prestare soccorso e si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce.
Il giovane centauro è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con ambulanza e automedica, e trasportato in codice giallo all’ospedale di Seriate. Le forze dell’ordine sono al lavoro per individuare l’automobilista in fuga e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
Traffico bloccato in Valle Seriana
Il sinistro ha causato lunghi rallentamenti e code lungo l’arteria principale della Valle Seriana, da Ponte Nossa fino ad Albino e Nembro, complicando il traffico della prima mattinata. A peggiorare la situazione altri incidenti minori, tra cui uno avvenuto sempre a Casnigo poco dopo, quando una Volkswagen Touareg guidata da un 54enne residente a Clusone ha investito un cervo che stava attraversando la carreggiata. L’animale, dopo l’impatto, è riuscito a fuggire nei boschi circostanti, mentre il veicolo ha riportato danni alla parte anteriore. La circolazione sulla 671 è rimasta fortemente rallentata, con disagi per i pendolari e gli automobilisti diretti verso la bassa Valle Seriana.
