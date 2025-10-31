Casnigo, auto investe motociclista e fugge: traffico in tilt lungo la ex Statale 671

Il traffico è andato in tilt a causa di un grave incidente avvenuto all’alba di oggi, venerdì 31 ottobre, a Casnigo sulla ex Statale 671.

Auto investe motociclista e scappa

Intorno alle 6 del mattino, un motociclista di 26 anni, residente a Crema, mentre percorreva la 671 in direzione Clusone, è stato urtato da un’auto nei pressi dello svincolo per la Val Gandino. L’automobilista, dopo l’impatto, non si è fermato a prestare soccorso e si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce.

Il giovane centauro è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con ambulanza e automedica, e trasportato in codice giallo all’ospedale di Seriate. Le forze dell’ordine sono al lavoro per individuare l’automobilista in fuga e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Traffico bloccato in Valle Seriana